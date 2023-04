Italia-Polonia: Mattarella vede Morawiecki e presidenti Camere, nel pomeriggio ad Auschwitz

Aprile 18, 2023

Varsavia, 18 apr. (Adnkronos) – Seconda giornata della Visita di Stato in Polonia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in mattinata a Varsavia ha incontrato il Primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, e i presidenti della Camera, Elzbieta Witek, e del Senato, Tomasz Grodzki. Ora il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia, Laura, e dal viceministro degli Esteri, Edmondo Ciriellli, è in viaggio verso Cracovia e nel pomeriggio sarà ad Auschwitz, dove deporrà una corona di fronte al Muro delle esecuzioni. Quindi visiterà il Museo insieme alle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla deportazione nel campo di concentramento, e agli studenti di tre istituti italiani e infine parteciperà alla cerimonia di conclusione della Marcia dei Vivi.

“Il 2023 -ha ricordato ieri sera Mattarella nel brindisi durante il Pranzo di Stato offerto dall’omologo polacco Andrezej Duda- è stato proclamato anche ‘Anno della memoria delle eroine e degli eroi del ghetto di Varsavia’. Il 19 aprile tutto il mondo onorerà gli eroi della rivolta: mi unisco nel ricordo. Ad Auschwitz, insieme a giovani di tutto il mondo, alla Marcia dei Vivi, ripeteremo: ‘mai più'”.