Febbraio 20, 2023

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Con Mateusz Morawiecki c’è anche un’amicizia personale, un’idea molto simile e compatibile su quello che debba essere l’Europa, vogliamo un gigante politico e non burocratico. Lavoriamo per un’Europa della sussidiarietà. E abbiamo posizioni molto compatibili sui temi della competitività e della immigrazione”. Così la premier Giorgia Meloni in dichiarazioni alla stampa a Varsavia con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.