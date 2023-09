Italia-Qatar: incontro Meloni-emiro, focus su energia, migranti e investimenti

Settembre 11, 2023

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “In occasione della sua visita nello Stato del Qatar, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnato dal ministro Giancarlo Giorgetti, ha incontrato l’Emiro del Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani con cui ha avuto approfonditi colloqui che si sono conclusi con una cena ufficiale. L’incontro è stato l’occasione per rinsaldare le eccellenti relazioni bilaterali e il rapporto personale con il Capo dello Stato del Qatar”. Così in una nota Palazzo Chigi.

“I colloqui si sono incentrati sulle tematiche bilaterali, sugli investimenti, anche in ambito difesa, e sulla collaborazione in ambito di lotta alla migrazione illegale, anche a seguito della Conferenza sullo sviluppo e migrazioni tenuta il 23 luglio scorso a Roma. Nell’incontro i due leader si sono soffermati anche sul partenariato energetico e sulle importanti opportunità di collaborazione per le nostre imprese, in particolare per ENI, che ha costituito una Joint Venture con l’omologa Qatar Energy. La visita è stata un’occasione per uno scambio di vedute sulle principali sfide nella regione, proseguito anche in un successivo incontro con il primo ministro dello Stato del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani”.