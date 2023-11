Italia-Rep. Ceca: Meloni, ‘con Pavel intensificati dialogo politico e sinergie’

Novembre 28, 2023

Roma, 28 nov (Adnkronos) – Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, in occasione della sua visita in Italia. Un incontro molto positivo, che ha fornito l’opportunità di consolidare l’amicizia tra le nostre due Nazioni e di intensificare ulteriormente il dialogo politico e le proficue sinergie tra Roma e Praga sui temi di maggiore attualità dell’agenda europea e internazionale. Al centro del colloquio anche lo sviluppo della nostra collaborazione industriale nei settori della difesa e della sicurezza, così come nel campo dello spazio”. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni.