Italia-Romania: Meloni, ‘partenariato forte ma si può fare di più’

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Vogliamo dare un nuovo impulso ai nostri rapporti economici e commerciali che sono estremamente buoni, ma a maggior ragione non possiamo fermarci qui” perché “si può fare di più” visto che “pensiamo ci sia un forte potenziale inespresso”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il primo ministro romeno Marcel Ciolacu a margine del vertice intergovernativo Italia-Romania.

“L’italia è il secondo cliente ed il secondo fornitore della Romania ed è il primo investitore in Romania per numero di aziende registrate – ha ricordato Meloni – Il fortissimo radicamento della comunità imprenditoriale italiana che in Romania conta oltre 50mila aziende è un segno tangilbile di come i nostri rapporti siano intensi”.