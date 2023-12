Italia-San Marino: Mattarella, ‘guardiamo con amicizia ad antica democrazia e Repubblica’

Dicembre 6, 2023

San Marino, 6 dic. (Adnkronos) – “L’Italia guarda con amicizia e ammirazione alla storia millenaria di San Marino, antichissima democrazia e Repubblica, ‘ove perpetua libertà si gode’, come disse nella sua orazione Giosuè Carducci, in occasione dell’inaugurazione di questo palazzo che ci ospita. Una storia che porta ancora oggi un attualissimo messaggio di attaccamento orgoglioso alla propria indipendenza e alla libertà. Messaggio che reca nel mondo, consapevole che la dimensione di uno Stato non altera il suo profilo e la sua missione morale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Visita di Stato nella Repubblica di San Marino, al termine dell’incontro con i Capitani reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina.