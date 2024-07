Italia-Serbia: Djuric, ‘rapporti fra Vucic, Vucevic e Meloni sono ottimi’

23 Luglio 2024

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti e contenti del livello di comunicazione, del dialogo che è ad altissimo livello politico, dei rapporti tra il presidente Vucic, il primo ministro Vucevic e il primo ministro Meloni, che sono ottimi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo Marko Djuric al termine dell’incontro alla Farnesina con il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Siamo felici della riunione intergovernativa tra i due governi – ha detto ancora Djuric – che avverrà entro quest’anno, che segna i 145 anni di rapporti diplomatici tra i nostri due paesi, un dato molto importante, nonché il quindicesimo anniversario del partenariato strategico tra la Serbia e l’Italia. L’Italia è il primo paese con cui la Serbia ha stipulato l’accordo sul partenariato strategico. Grazie a tutti gli amici italiani per tutto ciò che stanno facendo da decenni per la preservazione della pace nella nostra regione, ma anche per la tutela e la protezione del monastero Decani e del nostro patrimonio culturale in Kosovo”.