Italia-Slovenia: Draghi vede Heger, ‘comunanza vedute su sfide Ue’

Settembre 8, 2022

Roma, 8 set. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi a Palazzo Chigi un incontro con il primo ministro della Repubblica slovacca, Eduard Heger. Al centro dei colloqui, che hanno confermato la forte vicinanza tra Italia e Slovacchia, vi sono stati gli sviluppi del conflitto in Ucraina e l’importanza di un convinto sostegno a Kiev, la crisi energetica in atto e le iniziative che l’Unione Europea dovrebbe intraprendere per farvi fronte, la situazione economica nei rispettivi Paesi e a livello europeo e internazionale. Dall’incontro – rimarca una nota di Palazzo Chigi – è emersa una profonda comunanza di vedute sulle numerose e impegnative sfide che l’Unione Europea avrà davanti nei prossimi mesi.