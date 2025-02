Italia-Slovenia: Mattarella, ‘orgogliosi percorso amicizia e riconciliazione’

8 Febbraio 2025

Gorizia, 8 feb. (Adnkronos) – É un “momento storico per le due città, Nova Gorica e Gorizia, per la Slovenia e l’Italia e per tutta l’Unione Europea. Un progetto lanciato su questa piazza nel 2021 ma che affonda le sue radici nel lungo percorso di amicizia e riconciliazione di cui i nostri due Paesi sono stati protagonisti e di cui possiamo essere orgogliosi”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione di Nova Gorica e Gorizia capitale della cultura europea 2025.

“In un mondo caratterizzato da crescenti tensioni e conflitti, dall’abbandono della cooperazione come elemento fondante della vita internazionale, Slovenia e Italia -ha proseguito il Capo dello Stato- hanno saputo dimostrare che è possibile scegliere la via della cooperazione. Nella tragedia della Seconda guerra mondiale, un sopravvissuto ad Auschwitz, Roman Kent, ha osservato ‘non vogliamo che il nostro passato sia il futuro dei nostri figli’. Con questo spirito abbiamo affrontato le pagine del dopoguerra, per scriverne una nuova”.

“In questo percorso due elementi hanno fornito un contributo determinante: la comune appartenenza all’Unione europea e la cultura condivisa dai nostri popoli. Con l’ingresso della Slovenia nell’Unione europea, venti anni or sono, i nostri Paesi si sono ricongiunti in un percorso condiviso: e la Repubblica italiana -ha concluso Mattarella- è stata lieta di poter sostenere e accompagnare il processo di adesione, affinché i due popoli si ritrovassero a contribuire a un destino comune”.