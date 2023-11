Italia-Slovenia: Meloni, ‘Gorizia-Nova Gorica assieme per capitale cultura 2025’

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato a lungo della designazione di Gorizia e Nova Gorica quali capitali europee della cultura del 2025 e siamo pronti a lavorare insieme perché questa candidatura comune abbia un grande successo. Siamo pronti a fare diverse iniziative insieme”, per una designazione che “testimonia la vitalità, la ricchezza di questo territorio, ma anche come questi destini siano spesso interconnessi, ed è un progetto che dal nostro punto di vista può offrire importanti occasioni di sviluppo economico, sociale per entrambe”. Così la premier Giorgia Meloni dopo l’incontro con il primo ministro della Slovenia Robert Golob.