Italia-Spagna: Mattarella ai reali, ‘solidarietà per alluvione, affrontare uniti condizioni cruciali’**

11 Dicembre 2024

Roma, 11 dic (Adnkronos) – “Viviamo in un’area fragile, esposta più di altre agli effetti nefasti dei cambiamenti climatici. Ne è testimonianza la tragica alluvione che il 29 ottobre ha colpito duramente la Comunità valenciana, alla quale rinnovo la nostra più partecipe solidarietà. L’Italia conosce bene quali devastazioni portano i fenomeni atmosferici provocati dai cambiamenti climatici. Questa è senza dubbio una delle cruciali condizioni che i nostri due Paesi possono affrontare uniti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del brindisi per i reali di Spagna.