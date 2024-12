Italia-Spagna: re Felipe, ‘popoli fratelli, scambio sia sempre più ampio e fruttuoso’

11 Dicembre 2024

Roma, 11 dic (Adnkronos) – “Sono venuto in quest’aula per riaffermare e rinnovare il messaggio di fratellanza tra i popoli di Spagna e Italia. Nel constatare la forza e la vitalità che le nostre relazioni bilaterali hanno raggiunto in questi 160 anni, dobbiamo farlo con orgoglio, ma senza compiacimento. Che quanto raccontato finora, essendo tanto, sia solo il prologo di tutto ciò che ci resta da vivere, in uno scambio sempre più ampio e fruttuoso”. Lo ha detto re Felice di Spagna nel suo discorso alla Camera.

“Questo mondo sempre più complesso, frenetico e competitivo continua ad avere molto bisogno della nostra sensibilità mediterranea, della nostra politica estera basata su principi e valori e della nostra ferma volontà di lavorare per un futuro migliore che raggiunga tutti”, ha proseguito il re.

“Qui, davanti a questo Parlamento, davanti a tutti voi, legittimi rappresentanti di questo popolo fraterno, ribadisco la mia profonda convinzione che Italia e Spagna continueranno a camminare insieme con profondo rispetto e amicizia lungo i sentieri non sempre facili del mondo del XXI secolo”, ha detto tra l’altro Felipe.