Italia-Spagna: Ribera, ‘con Roma vincoli antichi, è come tornare dai nonni’

Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Essere a Roma è come tornare nella casa dei nonni. Sentiamo ammirazione per la città eterna, con cui manteniamo vincoli antichi. Con l’Italia intendiamo i problemi in modo simile e abbiamo una vocazione costruttiva. Il 2022 ci ha fatto capire che dobbiamo valorizzare il rapporto fra il sud est e il nord ovest dell’Europa. I nostri Paesi – l’Italia e la Spagna – hanno molto da dare all’Europa, che ha sempre saputo agire in modo unito”. Lo ha detto Teresa Ribera, vice premier e ministra per la Transizione ecologica spagnola, intervenendo al 19esimo Foro di Dialogo Italia Spagna in corso a Roma.

Nel corso del suo intervento, la Ribera ha toccato diversi argomenti di comune interesse con l’Italia, emersi con la guerra fra Russia e Ucraina, dalle energie rinnovabili, al Green Deal, all’indipendenza dalle fonti energetiche, alla necessità di non creare nuove dipendenze “se vogliamo evitare nuove catastrofi. A questo proposito, “è importante – ha sottolineato – il discorso di Antonio Tajani sulla diplomazia economica”.

“Sappiamo che la rivoluzione energetica cambia la mappa dell’Europa – ha ribadito la ministra spagnola – Dobbiamo ricostruire i rapporti con l’America Latina, la lavorare per la stabilità dell’Africa, non solo del nord. Questi paesi non devono restare indietro, dobbiamo essere guardati come partner. E anche per quanto riguarda la crisi climatica, si fugge se non ci sono alternative. Le cose devono andare bene e se, l’Africa non troverà risposte in Europa, guarderà da altre parti che non condividono le nostre idee”. Riguardo la Cina e l’India, dobbiamo identificare quali siano le nostre priorità, i nostri valori e i nostri obiettivi”.