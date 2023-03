Italia-Spagna: Tajani, ‘Europa più equilibrata, non solo Francia e Germania’

Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “La Spagna è il Paese a noi più vicino, la nostra lingua, mentalità e cultura sono simili. Insieme possiamo fare di più all’interno cella comunità europea e nell’area mediterranea”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo al 19esimo Foro di Dialogo Italia Spagna in corso a Roma. “L’europa non è un’entità astratta, siamo anche noi – ha aggiunto – ma dev’essere equilibrata, dev’essere anche un’Europa nord-sud, non solo trainata da Germania e Francia”.

“La Spagna avrà l’onore e l’onere di guidarci nei prossimi mesi – ha detto ancora Tajani – affrontando sfide come quella dell’Ucraina. Dovremo essere tutti impegnati nella ricostruzione del Paese, ma potremo lavorare insieme anche in America Latina, per esempio al raddoppio del Canale di Panama. Dobbiamo lavorare insieme e fare molto di più per una politica industriale europea e adottare politiche simili anche in Africa, non solo per ridurre i flussi migratori illegali, ma anche per aumentare l’immigrazione legale, per il settore dell’industria e dell’agricoltura”.