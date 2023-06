Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Il feeling con un autocrate non aiuta la Tunisia. Saied ha sciolto il Parlamento, arresta giornalisti e leader dell’opposizione. Tra le condizioni per uscire dalla crisi vi è la ripresa del processo democratico dei Gelsomini. Se Meloni lo ignora non rende onore all’Italia”. Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri Pd, su twitter.