Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – Bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro ungherese Viktor Orbàn. Domani la presidente del Consiglio sarà a Budapest, per prendere parte al ‘Demographic Summit’, alla Sessione Family is the key to security. Alle 13.50, rende noto Palazzo Chigi, l’incontro con Orbàn, al Karmelita Kolostor.