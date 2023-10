Italia-Usa: amb. Markell, ‘nostri legami straordinariamente floridi’

Ottobre 31, 2023

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “I legami economici tra Stati Uniti e Italia sono straordinariamente floridi. Il presidente Biden vuole che io trovi delle opportunità win win, che facciano crescere ancora di più questi legami in entrambi i Paesi”. Lo ha detto al Sole 24 ore il nuovo ambasciatore americano in Italia Jack Markell, aggiungendo che “quella con l’Italia è un’alleanza di straordinaria importanza per gli Stati Uniti. Il presidente Biden mi ha spiegato quanto sia importante quando mi ha chiamato per dirmi che voleva che io venissi qui come ambasciatore. I rapporti hanno fondamenta incredibilmente solide, basate sui nostri valori condivisi, attraverso legami economici, politici, culturali”.

“Negli Stati Uniti ci sono 18 milioni di americani di origine italiana – ricorda Markell – E ogni anno 6 milioni di americani vengono a visitare l’Italia. L’intesa tra il presidente Biden e il primo ministro Meloni è molto buona. Lei a luglio ha fatto un’ottima visita nello Studio Ovale, alla Casa Bianca. Visita che è stata ben accolta negli Stati Uniti. L’Italia poi è stata ‘solida come una roccia’ nel sostenere l’Ucraina, cosa che crediamo sia davvero importante. Lavoriamo insieme anche su questioni che sono più grandi di qualsiasi Paese: l’Ucraina, il cambiamento climatico, l’economia. C’è una base molto solida e sono convinto – sono qui da appena due mesi – che i nostri legami in futuro potranno essere ancora più forti”.