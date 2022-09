Settembre 20, 2022

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Mi congratulo con il mio amico, primo ministro Mario Draghi”, insignito del World Statesman Award, “per il suo lavoro nel far progredire i diritti umani nel pianeta. Draghi è stato una voce potente nel promuovere la tolleranza e la giustizia e lo ringrazio per la sua leadership”. Così il presidente statunitense Joe Biden, nel messaggio inviato all’Appeal of Conscience Foundation per il premio riconosciuto al presidente del Consiglio.