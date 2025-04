Italia-Usa: Borghi (Iv), ‘visita Meloni inutile, dazi restano’

18 Aprile 2025

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Depurata di tutta la straordinaria campagna di propaganda, la visita di Giorgia Meloni a Washington è stata sostanzialmente inutile dal punto di vista pratico. I dazi, la vicenda chiave, non sono stati neanche citati”. Lo dice a Radio Leopolda il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

“Meloni sembrava Alberto Tomba dei tempi d’oro, una grandissima slalomista impegnata a stare lontana da qualsiasi elemento che potesse intaccare l’effetto scenico. I dazi non sono stati nemmeno presi in considerazione, e restano quindi immutati – spiega Borghi – una pistola fumante sul tavolo che Trump continua a mantenere. Abbiamo un 25% sull’acciaio, un 10% su tutto il resto e, aggiungo, un ulteriore 10% dovuto al rafforzamento dell’euro sul dollaro a seguito dell’annuncio dei dazi. Dall’altro lato, il presidente americano ha capitalizzato su tutto il versante, incassando l’impegno di Meloni sul 2% delle spese militari. E l’impressione è che, se la premier non avesse formalizzato questo impegno, non sarebbe nemmeno entrata alla Casa Bianca”.