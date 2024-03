Italia-Usa: Calenda, ‘pericoloso che Conte non sappia da che parte stare’

Marzo 2, 2024

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Secondo Giuseppe Conte la Meloni dovrebbe riferire in Aula sulle ‘istruzioni’ che avrebbe ricevuto dal Presidente degli Stati Uniti, un Paese democratico amico e alleato dell’Italia. Conte che ha flirtato con Trump, Xi Jinping e Putin si indigna per un incontro con il Democratico Biden. In un’epoca di tensioni e conflitti, mentre le democrazie sono sfidate da nemici interni ed esterni, non sapere da che parte stare è grave e pericoloso”. Così Carlo Calenda leader di Azione.