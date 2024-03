Italia-Usa: Giachetti (Iv), ‘rientro Chico Forti merito mobilitazione paese’

Marzo 4, 2024

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Quella del ritorno in Italia di Chico Forti è una bellissima notizia, un risultato a cui si è arrivati attraverso una mobilitazione del Paese in tutte le sue articolazioni”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, nel corso del suo intervento in Aula sulla vicenda di Chico Forti.

“Chico Forti si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. Per la sua scarcerazione c’è stata una mobilitazione forte e vasta, che ha compreso personaggi dello spettacolo, il mondo associativo, ministri come Emma Bonino, inchieste giornalistiche. Si tratta di una mobilitazione a cui l’intero sistema-Italia ha partecipato, a prescindere dagli indirizzi politici. Per questo potremmo risparmiarci affermazioni come ‘il governo Meloni è arrivato dove altri hanno fallito’. L’auspicio è che il governo Meloni, che comunque ringraziamo per il contributo decisivo, ora compia un analogo sforzo per tutti i nostri connazionali detenuti all’estero, a partire da Ilaria Salis. Mi auguro anche che, se Forti dovesse arrivare, non si riproduca l’indegno spettacolo offerto nel 2019 dai ministri Matteo Salvini e Bonafede con il palchetto allestito all’aeroporto di Ciampino per massimizzare l’impatto mediatico dell’estradizione di Cesare Battisti”, conclude.