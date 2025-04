Italia-Usa: Lorefice (M5S), ‘da Meloni ennesima svendita Italia’

18 Aprile 2025

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Come volevasi dimostrare la Meloni dichiara a Trump che l’Italia oltre ai miliardi per armi aumenterà le importazioni di Gnl e che si andrà nella direzione del nucleare Usa. Quindi alla lista delle lobby a cui Giorgia si genuflette (armi, fossile, ecc.), aggiungiamoci anche quella del nucleare. L’ennesima svendita dell’Italia da parte dei nostri patrioti ormai tutti bacon and eggs. La nostra premier sta firmando un bell’assegno in bianco infischiandosene del fatto che saranno gli italiani a pagare le spese di scelte energetiche scellerate. Peraltro, ignorando una chiara volontà popolare che si è espressa in passato per ben due volte contro il nucleare. Make America Giorgia again, è il caso di dire”. Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, segretario di presidenza del Senato e capogruppo M5S in commissione Politiche Ue di Palazzo Madama.