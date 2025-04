Italia-Usa: Procaccini, ‘da Meloni primo passo per rinsaldare sponde Atlantico’

18 Aprile 2025

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Malgrado alcuni in Italia e nell’Ue auspicassero il fallimento della missione della premier italiana alla Casa Bianca , il risultato è stato rilevante per l’Italia e per l’Ue. L’Occidente non è affatto finito, tutt’altro”. Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, co-presidente dei Conservatori al Parlamento europeo. “Certamente -aggiunge- bisogna rinsaldare il legame tra le due sponde dell’Atlantico, ritrovare i giusti equilibri economici e militari. Ma il primo passo importante in questa direzione è stato compiuto, grazie al pragmatismo e la capacità di dialogo di Giorgia Meloni, che è stata di nuovo all’altezza della nazione che guida”.