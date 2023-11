Italia-Usa: Tajani, ‘insieme anche nel campo delle biotecnologie’

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Le biotecnologie sono un tema di discussione a livello internazionale, determinante e foriero di risultati per quanto riguarda l’export, in collaborazione con gli Usa che hanno un ruolo cruciale nel settore”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, aprendo alla Farnesina l’evento ‘Italia-Stati Uniti: la Cooperazione Internazionale sulle Biotecnologie Emergenti e le Scienze della Vita’.

“Le biotecnologie sono importanti per ridurre il cambiamento climatico – ha aggiunto Tajani – e sono un contributo per l’economia e per l’occupazione. L’innovazione e la ricerca anche nel campo delle biotecnologie sono prioritarie nel nostro governo. Penso agli investimenti delle aziende Eli Lilly e Sanofi, che hanno colto il valore aggiunto di operare nel nostro Paese. Ho insistito molto su come fare politica nel nostro Paese, e la diplomazia della crescita è senz’altro uno strumento per attirare investimenti nel nostro. Tutti gli italiani che operano al di là dei confini fanno politica estera”.

“Siamo impegnati anche nel trasferimento tecnologico e scientifico nei Paesi africani, abbiamo centri di ricerca pubblici e privati importanti – ha detto ancora il vice premier – Nella prossima presidenza italiana al G7 abbiamo messo all’ordine del giorno anche temi come la transizione digitale, l’intelligenza artificiale e le biotecnologie, che sono un volano per la crescita. Abbiamo due stelle polari: l’Europa e le politiche transatlantiche. E’ importante sviluppare partenariati strategici con gli Stati Uniti, che lo scorso anno sono stati il secondo Paese delle nostre esportazioni e il nostro ottavo fornitore. L’export rappresenta il 40 per cento del nostro prodotto lordo e vogliamo rafforzare e occupare gli spazi presi dall’italian sounding, la brutta copia deli nostri prodotti”.

“Gli Usa sono il paese leader nelle biotecnologie e nelle scienze della vita – ha concluso il ministro degli Esteri – e nel interesse dell’Italia vogliamo lavorare su questi temi – che riguardano anche la sicurezza nazionale – con gli Usa, con cui condividiamo valori come la democrazia, la libertà e i diritti umani. Ci sono tutte le premesse per rafforzare i nostri rapporti nelle materie di cui trattiamo. Questo percorso proseguirà con l’evento Jp Morgan di gennaio ospitato nel centro italiano di innovazione e cultura nel mondo di San Francisco, nostro fiore all’occhiello per quanto riguarda la ricerca scientifica”.