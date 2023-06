Italia-Usa: Tajani, ‘lavoriamo insieme nel continente africano e nel Mediterraneo’

Giugno 5, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Ritengo che gli Usa dovrebbero lavorare assieme a noi di più nel continente africano, perché è una realtà che nel 2050 avrà tre miliardi di persone. Dobbiamo lavorare tutti insieme per la stabilità avendo interessi comuni nell’area del Mediterraneo. Dobbiamo condividere le nostre idee per tante scelte strategiche che devono essere fatte, dal Medio Oriente all’area dell’Indopacifico”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Fulbright Annual Meeting, in corso alla Farnesina nel 75esimo anniversario del Programma Fulbright in Italia.