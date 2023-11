Italia-Uzbekistan: Mattarella, ‘attuare velocemente partenariato strategico’

Novembre 10, 2023

Tashkent, 10 nov. (Adnkronos) – “In questo momento di crisi numerose nel mondo l’incontro” con il Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, “è stato particolarmente significativo e utile per il confronto che abbiamo avuto: questa regione è cruciale nell’equilibrio che c’è tra Europa e Asia e nel collegamento cooperativo, come noi ci auguriamo, tra Europa e Asia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza della collettività italiana presente in Uzbekistan, nel corso della sua visita ufficiale.

“Il ruolo dell’Asia centrale -ha rimarcato il Capo dello Stato- è decisivo e questo Paese sta svolgendo una funzione di raccordo tra i Paesi della regione, di aumento della collaborazione vicendevole, della buona intesa, che a questo riguardo è molto importante e preziosa. Per tutte queste ragioni c’è stato questo un incontro ravvicinato tra giugno a Roma e oggi qui a Tashkent, che ha messo a Roma le basi non soltanto del rapporto di partenariato strategico, ma oggi ha messo la sottolineatura di attuarlo concretamente, con passi veloci”.