Italiani nel mondo: La Marca (Pd), ‘ampliare attività consolati per anziani’

Dicembre 30, 2022

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Su mia richiesta il Consolato generale d’Italia a Montréal segue l’esempio di Toronto. Dal 16 gennaio 2023, nelle giornate di lunedì e mercoledì nella fascia oraria 09:30-10:30, sarà attiva, presso il Consolato d’Italia a Montréal, una linea telefonica dedicata agli/alle over 70 utile per fissare un appuntamento per la richiesta di servizi consolari. Si invita a consultare, nei prossimi giorni, il sito web del Consolato per ulteriori informazioni. Ringrazio la console Silvia Costantini. Mi aspetto che New York e le altre sedi consolari seguano questo esempio. L’unico obiettivo è rendere più facile la vita dei nostri connazionali senior all’estero”. Lo afferma la senatrice del Pd Francesca La Marca.