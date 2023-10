Italo: Msc firma accordo con Gip per acquisto 50%, governance congiunta**

Ottobre 2, 2023

Ginevra, 2 ott. – (Adnkronos) – Mediterranean Shipping Company (Msc), ha annunciato oggi di aver firmato un accordo vincolante per acquisire una quota di circa il 50% in Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori da Global Infrastructure Partners e di stabilire un partenariato strategico di lungo periodo per lo sviluppo futuro di Italo. Lo si legge in una nota in cui si segnala come l’altra quota di circa il 50% in Italo continuerà ad essere di proprietà di Gip, che avrà una governance congiunta con Msc, con alcune entità del Gruppo Allianz e fondi gestiti da Allianz Capital Partners oltre ad altri co-investitori.Il completamento dell’operazione è soggetto al soddisfacimento delle consuete condizioni, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari e di concorrenza nelle giurisdizioni interessate.