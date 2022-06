Ius scholae: Bellanova, ‘risposta avanzata a esigenza reale e diffusa’

Giugno 29, 2022

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Lo Ius scholae è una legge di civiltà che afferma il ruolo evidente nell’approdo alla cittadinanza della formazione e della scuola, luogo privilegiato di conoscenza dell’altro, di integrazione e di interazione. Una legge che riconosce il diritto di quei minori stranieri, che sono nati nel nostro Paese e che studiano e vivono con i nostri figli, di sentirsi a pieno titolo, se ne vorranno fare richiesta, cittadini italiani”. Lo afferma Teresa Bellanova, copresidente di Italia viva e viceministra delle Infrastrutture.

“Chi da destra agita fantasmi di altra natura seminando ancora una volta in modo becero odio sociale -aggiunge- è bene che si ricreda e che per una volta tanto guardi al Paese reale, mettendosi umilmente in ascolto di tutti quei dirigenti scolastici che ci avvertono su come nella maggior parte delle scuole lo spirito della legge sia già una realtà. Come Italia viva riteniamo che nessun boicottaggio possa essere consentito e che il Parlamento debba essere messo in condizione di dare una risposta avanzata a un’esigenza reale e diffusa”.