Giugno 28, 2022

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Lo Ius Scholae non è una bandierina, ma un diritto per centinaia di migliaia di bambini e giovani cresciuti nel nostro Paese e che amano l’Italia. Tutto qui. Ha ragione Enrico Letta: in Parlamento ‘va portato fino in fondo tutti insieme’”. Così Graziano Delrio su twitter.