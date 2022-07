Ius scholae: Meloni, ‘ecco insulti a nostra deputata Montaruli da chi non discrimina’

Luglio 1, 2022

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Eccole, le anime belle della ‘lotta alle discriminazioni’. Lei è Augusta, ed è una parlamentare di Fratelli d’Italia. È nata da genitori entrambi sordi: una bella famiglia che le ha insegnato a non darsi per vinta, a difendere quello in cui crede con determinazione e umanità. L’altro ieri è intervenuta in Aula contro lo Ius scholae e questi sono alcuni messaggi che ha ricevuto da quelli che ci spiegano che dobbiamo ‘restare umani’. Ecco il clima che ha creato la sinistra, con la sua gara all’insulto libero, al disprezzo come arma politica, con il suo messaggio che gli avversari non vanno battuti, ma abbattuti. Ecco, soprattutto, quello che noi non saremo mai”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, pubblicando una grafica con alcuni degli insulti rivolti al deputato Fdi Augusta Montaruli.