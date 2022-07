Ius scholae: Salvini, ‘solidarietà a Montaruli, ennesimo episodio preoccupante’

Luglio 1, 2022

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Solidarietà ad Augusta Montaruli, che come tanti parlamentari di centrodestra ha criticato la cittadinanza facile per gli immigrati ed è stata travolta da minacce e insulti sui social. Registriamo anche questo episodio con grande preoccupazione, dopo che ieri notte delinquenti a Firenze hanno dato fuoco all’ingresso della sede della Lega con 15 persone all’interno. Tanta violenza dei presunti buoni, tanto odio di sinistra, ma non ci faremo intimidire”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.