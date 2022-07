Ius scholae: Serracchiani, ‘ignobili offese a Montaruli’

Luglio 1, 2022

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Esprimo alla collega Augusta Montaruli la piena solidarietà delle deputate e dei deputati democratici. Qui non conta la distanza dalle sue opinioni espresse in Aula contro lo ius scholae, qui conta che è inaccettabile insultare, offendere, minacciare, per giunti nascosti dietro un’anonima tastiera e noi saremo, in questa occasione come in ogni altra, sempre dalla parte di chi condanna questi comportamenti ignobili e difende una discussione ed un confronto che non accendano l’odio e l’intolleranza”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.