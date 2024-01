Ius Soli: Schlein, ‘chi nasce e cresce in Italia è italiano, questa è posizione Pd’**

Gennaio 20, 2024

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Noi dobbiamo usare la formula più coraggiosa. Chi nasce e cresce in Italia è italiano. Chiamiamolo Ius Soli o con un altro nome. Ma per me il Pd deve sostenere la ampia formula possibile”. Così Elly Schlein concludendo la due giorni al Nazareno dedicata ai temi dell’immigrazione.