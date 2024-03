Iv: Bellanova, ‘noi antidoto a pigrizia classe dirigente’

Marzo 10, 2024

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “A fronte di tanta rabbia e di tanta volgarità che c’è in giro, noi continueremo a dare spazio al confronto delle idee”. Lo ha detto Teresa Bellanova, ex ministra e dirigente di Italia Viva, nel corso del suo intervento alla Leopolda 12 di Firenze.

“A chi ha detto ‘chi se ne frega della Leopolda’, abbiamo risposto e continuiamo a rispondere con l’eleganza di chi sa che la politica è più forte della rabbia. Vogliamo continuare a dare il nostro contributo per costruire cultura in un panorama la cui classe dirigente è la più pigra del mondo, invecchiata, che si limita a utilizzare gli stessi slogan. Che cosa c’è di più facile, per esempio, che attaccare le multinazionali? Ma poi chi fa gli investimenti nell’Italia delle aziende tascabili? Chi crea opportunità per ragazze e ragazzi? Lo stesso si può dire dell’innovazione nel sistema produttivo. Le classi dirigenti usano l’innovazione solo per alimentare paura. Questa è la pigrizia delle classi dirigenti. A questa pigrizia dobbiamo rispondere con la buona politica, con il lavoro quotidiano, con lo studio, con la fatica della costruzione delle relazioni. Noi vogliamo lavorare per l’innovazione, per nuovi investimenti, per la qualità del lavoro”, ha concluso.