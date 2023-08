Iv: Borghi, ‘dare vita a centro riformista aperto a contributo di molti’

Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Noi riteniamo che si debba dare vita ad un centro riformista, aperto al contributo di molti. A chi dice che siamo velleitari, rispondo che Blair, Obama, Clinton sono stati riformisti che governavano dal centro, come lo sono oggi Macron o Biden. E non ci arrendiamo all’idea che il futuro italiano sia solo tra gli epigoni cisalpini di Madame Le Pen o Jean Luc Melenchon. Forza Italia? C’è dialogo, ma Tajani è sotto il tacco di Giorgia Meloni”. Così il presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Enrico Borghi, ad Affaritaliani.it.

“Il centro riformista cui pensiamo non è né la riedizione del galleggiamento doroteo della Prima Repubblica, ne’ la terza scelta dopo il nazionalismo di destra e il populismo radicale di sinistra. Per questo serve una forza politica che riprenda al tempo stesso il concetto dell’equilibrio e della maturità di governo unita ad un processo riformatore per sbloccare l’Italia dalle secche dove si è infilata. I riformisti dei vari schieramenti – aggiunge il senatore di Italia Viva – sono silenziati e messi sotto scacco. Può durare una situazione simile? Noi pensiamo che nel Paese esista la domanda di una politica diversa rispetto a chi gioca a spararla sempre più alta, trascinando in ciò il Paese nella palude, come si vedrà bene nella prossima legge dì bilancio”.