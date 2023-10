Iv: Borghi, ‘ricorso Azione da azzeccagarbugli’

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Ho l’età sufficiente per ricordare uno splendido discorso di Mino Martinazzoli, nel quale ci invitava a non trasformare la politica in una Accademia di Sofisti. Credo che il nostro terreno sia quello della politica e non il campo degli azzeccagarbugli”. Lo dice a Un giorno da pecora su Radio Uno il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, intervistato sul ricorso dei senatori di Azione al cambio di nome del gruppo al Senato.

“Abbiamo posto il tema della lista unitaria per le Europee, sul quale unanimemente a maggio scorso le forze politiche che fanno parte del gruppo si erano impegnate a concorrere. Il senatore Calenda è intervenuto esprimendo la sua ferma contrarietà – aggiunge Borghi – noi quindi questa mattina ci aspettavamo un confronto nella sede naturale dell’assemblea del gruppo, cosa che non è avvenuta per loro scelta unilaterale. Abbiamo cambiato la dizione del Gruppo perché crediamo ad un progetto di centro riformista ed europeo ed è quello che accade quando la linea politica diverge. I senatori di Azione ora faranno liberamente le loro scelte. Quello che è chiaro è che non possiamo continuare a restare imprigionati dentro una finzione”.