Iv: Boschi, ‘Calenda ossessionato rilancia fake news’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Per l’ennesima volta Carlo Calenda attacca Italia Viva. Dopo aver ottenuto le firme senza le quali non si sarebbe mai potuto candidare e per le quali ha solo temporaneamente smesso di attaccare la sua ossessione Renzi, Calenda adesso rilancia una fake news e dice che IV ha votato La Russa per avere la Vigilanza Rai”. Lo dice Maria Elena Boschi, di Iv.

“Qualcuno dei suoi amici potrebbe finalmente spiegare a Carlo Calenda che la vigilanza l’hanno ottenuta i Cinque Stelle con la collega Barbara Floridia. E che io sono stata nominata membro della commissione da Matteo Richetti e non da La Russa: non sono diventata presidente perché la destra, a cominciare da Fratelli d’Italia, ha sostenuto una candidata grillina”, prosegue Boschi.

“Non so se Calenda stia mentendo sapendo di mentire o ancora non abbia capito come funziona Il Parlamento. Spero la prima, ma temo sia la seconda. Nel dubbio gli ricordo che l’unica presidenza di commissione ottenuta dal Terzo Polo è andata a un collega di Azione, l’amico Enrico Costa”, conclude.