Luglio 6, 2022

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “E se posso: alle ultime elezioni amministrative, all’Aquila come a Palermo vi abbiamo chiesto di farlo il terzo polo. Ma avete preferito Pd-5S e Cuffaro-Dell’Utri. E per lunga tradizione tendiamo a seguire più i fatti che le parole. Porta aperta sempre, ma qui nessuno è fesso”. Così Carlo Calenda su twitter commentando un’intervista a Sandro Gozi che chiede al leader di Azione di lavorare insieme per una nuova area politica.