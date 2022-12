Dicembre 4, 2022

Roma, 4 dic (Adnkronos) – “Il sì di Italia viva all’accordo di federazione è un altro mattone nella costruzione di una grande casa liberale, popolare, riformista per i tanti moderati in fuga dagli estremismi. Obiettivo: diventare il primo partito. Non è una missione impossibile, non è troppo ambiziosa”. Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, deputata e presidente di Azione.