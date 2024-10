Iv: da venerdì a domenica Scuola formazione giovani a Gaeta

7 Ottobre 2024

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre a Gaeta, in provincia di Latina, la V’ edizione della Scuola di formazione politica di Italia Viva ‘Meritare l’Europa’, riservata agli Under 35. I lavori si svolgeranno all’Hotel Serapo, in via Firenze 11 a Gaeta. Sabato 12 alle ore 15 il presidente di Italia Viva Matteo Renzi terrà un punto stampa. Si legge in una nota dell’ufficio stampa di Italia Viva.