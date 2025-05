Iv: dal 23 al 25 maggio festa del tesseramento in tutta Italia

22 Maggio 2025

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Il 23, 24 e 25 maggio Italia Viva sarà in piazza per la Festa del Tesseramento 2025. Da Milano a Roma, da Torino a Palermo, da Vicenza a Bari, dalle grandi città ai piccoli comuni, saremo in tutta Italia. In 100 punti saranno allestiti banchetti e organizzate assemblee, vicino ai cittadini. Per confrontarsi, parlare di politica e sottoscrivere la tessera di Italia Viva. L’obiettivo è costruire un centro riformista e europeista che guarda a sinistra, come indica la scelta del volto di Alcide De Gasperi sulla Tessera”. Lo fa sapere una nota dell’Ufficio stampa di Italia Viva.