Iv: deputati Italia Viva scrivono a Fontana per costituire nuovo gruppo

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – I deputati di Italia Viva hanno scritto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per informarlo della loro intenzione di “costituire gruppo parlamentare ‘Italia Viva – Il centro – Renew Europe’ a far data dal 1° novembre 2023”.

Questo il testo della lettera: “Gentile Presidente, con la presente, in qualità di deputati aderenti al partito politico Italia Viva, siamo a rappresentarLe la nostra intenzione di costituire il gruppo parlamentare “Italia viva – Il centro – Renew Europe’ a far data dal 1° novembre 2023, in continuità con il gruppo ‘Italia Viva- Italia c’è’ già costituito nella precedente legislatura. Segnaliamo, peraltro, che il medesimo gruppo risulta già costituito al Senato. Le chiediamo, pertanto, di voler cortesemente riunire l’Ufficio di Presidenza per le relative deliberazioni”.

La lettera è sottoscritta da Francesco Bonifazi, Maria Elena Boschi, Mauro Del Barba, Isabella De Monte, Davide Faraone, Maria Chiara Gadda, Roberto Giachetti, Naike Gruppioni, Luigi Marattin.