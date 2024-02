Iv: domani Renzi a Latina per presentazione ‘Palla al centro’

Febbraio 18, 2024

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Lunedì 19 febbraio a Latina si svolgerà la presentazione dell’ultimo libro di Matteo Renzi ‘Palla al centro. L’appuntamento è fissato alle ore 18 all’hotel Il Fogliano New Life, in piazzale G.Loffredo. Si legge in una nota di iv.