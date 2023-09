Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Siamo felici e onorati di accogliere la collega e grande amica Isabella De Monte in Italia Viva. Il suo lavoro parlamentare, sia in Italia sia in Europa, ci ha permesso di conoscerne e apprezzarne la competenza, la serietà e la grande attenzione per i problemi del territorio. Siamo certi che darà un contributo prezioso ed essenziale nella realizzazione del progetto riformista di centro”. Lo dichiara Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva.