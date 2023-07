Iv: Faraone, ‘io diviso da Renzi? Più facile che Fiorentina e Palermo vincano scudetto’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Da un pezzo di Repubblica vengo segnalato come sofferente in Italia viva. Intanto vorrei rassicurare che sto benissimo e sono in salute. E poi vorrei ricordare ciò che è evidente a tutti quelli che ci conoscono: Matteo è un grandissimo amico con cui da più di 15 anni condivido un percorso politico. È più facile che il Palermo o la Fiorentina vincano lo scudetto piuttosto che io e Matteo separiamo i nostri destini”. Lo scrive su Twitter il deputato di Italia Viva, Davide Faraone.