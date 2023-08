Iv: Faraone, ‘primi a proporre premierato e commissione Covid’

Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Abbiamo sempre proposto, dalla nascita di Italia viva, confermato nel programma elettorale del Terzo polo, una riforma istituzionale che riproponesse in ambito nazionale l’elezione diretta del sindaco”. Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva. “Sarebbe veramente singolare cambiare idea proprio quando Meloni decide di mollare il presidenzialismo e sposare la nostra proposta – continua l’esponente renziano -. Però, saremmo noi a fare l’occhiolino al governo. Sempre noi di Italia viva siamo stati i primi a proporre la commissione d’inchiesta sul Covid e abbiamo ripresentato la proposta anche in questa legislatura e votato l’istituzione della stessa alla Camera, insieme, come gruppo Azione-Italia civa. Sarebbe veramente curioso che una volta trovati i numeri in Parlamento, ci tirassimo indietro. Vogliamo capire gli errori che sono stati fatti in quel periodo, per evitare di ripeterli in futuro, nessuna voglia di sostituirsi all’autorità giudiziaria. Tuttavia, raccontano, anche in questo caso, che saremmo in combutta con la maggioranza”.

“Infine, abbiamo proposto per primi il salario minimo in Italia, già nel 2017, quando ancora la Cgil minacciava di incatenarsi se soltanto ci avessimo pensato e il M5S non era arrivato alla lettera S nella lettura del dizionario, ma mai ci saremmo sognati di aumentare le tasse ai cittadini per finanziarlo, trasformandolo in ‘salario minimo di Stato’”, conclude Faraone.