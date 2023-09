Iv: festa nazionale a Santa Severa, Nordio e Piantedosi tra gli ospiti

Settembre 10, 2023

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Inizierà giovedì e finirà domenica sera la festa nazionale di Italia Viva, che si terrà presso il castello di Santa Severa (Rm). Tra gli ospiti del Governo il ministro Nordio giovedì e il ministro Piantedosi sabato. Oltre ai ministri Calderone e Schillaci per discutere di lavoro e sanità e al viceministro Leo di fisco. Rappresentanti di tutti i partiti sono stati invitati al dibattito sulle riforme. Sarà previsto anche un dibattito sull’Europa. Renzi parlerà domenica. Renzi ha pubblicamente invitato Elly Schlein o un ex ministro del Pd per un dibattito sul JobsAct ma al momento dal Nazareno nessuno ha confermato”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.

“Sarà una festa aperta al confronto con tutti. Parleremo dei problemi e delle sfide reali, con il nostro approccio mai ideologico e sempre stando sul merito delle questioni, mettendo al centro gli italiani e il Paese”, commenta la coordinatrice nazionale del partito Raffaella Paita.