Iv: Fregolent, ‘Calenda mi querela, prima insulta e poi si sente diffamato…’

Dicembre 29, 2023

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Il senatore Calenda mi ha comunicato che intende querelarmi per il precedente tweet. Non capisco da cosa possa sentirsi diffamato, ma non vedo l’ora di dimostrare la correttezza delle mie frasi in sede penale e civile”. Così Silvia Fregolent di Iv a proposito di un post in cui scriveva: “Ma non accettiamo lezioni di etica da chi rompe gli accordi con tutti”.

Quindi prosegue Fregolent: “Certo stupisce che Calenda insulti costantemente i suoi avversari e però si senta diffamato dalle mie frasi. Questo modo di far politica si commenta da solo. Ma avendo deciso lui di querelarmi vi terrò informati su questa ennesima impresa distruttiva di Carlo, detto anche dagli amici ‘l’uomo che rompe gli accordi’”.