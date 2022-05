Iv: giovedì a Roma Stati generali dello Sport con Renzi, Vezzali, Malagò

Maggio 24, 2022

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Italia Viva lancia gli Stati generali dello Sport che si terranno giovedì 26 maggio dalle 14:00 alle 17:30 a Roma, Palazzo Santa Chiara. “Italia Viva-dichiara la responsabile Sport, la senatrice Daniela Sbrollini- presenta le sue proposte: sport in Costituzione, professionismo femminile, sport come farmaco da prescrivere in ricetta medica e valorizzazione dello sport di base”. Così una nota di Italia Viva.

“Siamo l’unico partito che si è sempre occupato di questo tema che è fondamentale all’interno di una riforma del welfare. Lo sport-conclude Sbrollini-ha la straordinaria potenzialità di donare una possibilità a tanti giovani in difficoltà. Per questo è assolutamente necessario che questo divenga centrale nella nostra società”.

Numerosi gli interventi da Matteo Renzi alla Ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità Elena Bonetti passando per il presidente del partito, Ettore Rosato e per i capigruppo alla Camera e Senato, Maria Elena Boschi e Davide Faraone. Ci saranno anche il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò e i Presidenti delle Federazioni, delle Leghe, degli Enti di Promozione, dei Sindacati degli atleti e delle associazioni sportive.